NEWS

Rafa Marin aspetta Mario l’amico Real

Vincenzo Letizia 19 Giugno 2026 0 56 sec read

NAPOLI – Mario Gila, il grande obiettivo del Napoli per aumentare il livello e la competitività in difesa, è cresciuto nel Real Madrid e ha condiviso una stagione con Rafa Marin: insieme hanno giocato nell’annata 2021-2022 nel Castilla, la seconda squadra del Real allora allenata da Raul, storico attaccante dei Blancos e della nazionale spagnola. I due hanno spesso composto la coppia di centrali – Gila è due anni più grande e dopo il suo addio per Rafa Marin c’è stato ancora più spazio – e adesso potrebbero ritrovarsi insieme in azzurro. Su Gila, in Italia dal 2022, pressing costante da parte del ds Manna ma anche muro altissimo della Lazio, mentre Rafa Marin, arrivato nell’estate del 2024 proprio dal Real, rientrerà al Napoli dopo una stagione in prestito al Villarreal e la conquista del quarto posto con qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Allegri è pronto a conoscerlo e intanto il Napoli lavora anche all’arrivo dell’altro spagnolo. Curiosità: in quella stagione con loro in squadra c’erano anche Nico Paz, oggi al Como, e Miguel Gutierrez, altro spagnolo arrivato al Napoli nel mercato precedente.

Fonte: Corriere dello Sport

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Spagna, convocato Callejon. Khedira, no Germania

Il ct Lopetegui ha deciso di convocare Callejon per le gare di qualificazione a Russia 2018 che la Spagna giocherà contro Albania e Israele. Niente […]

29 Settembre 2017 0 11 sec read

È l’anno della svolta, in Europa ci risiamo

Dodici anni, nel calcio, sono una vita. Dodici anni dall’ultima semifinale di Champions per la Juve, anno 2003, in panchina Lippi. Sono poi passati da […]

24 Aprile 2015 0 2 min read

Lega Calcio rinvia Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa

Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genosono state rinviate a data da destinarsi. Lo ha deciso la Lega Calcio, accogliendo la richiesta dei due club dopo la tragedia del […]

16 Agosto 2018 0 34 sec read

Lugnano: “L’ operazione fuorigioco riguarda fortunatamente solo il fisco e non il calcio giocato, mercato? E’ giusto investire per programmare un ciclo vincente”

SILVIO LUGNANO, direttore scientifico del Master in Criminologia dell’Università degli studi Suor Orsola Benincasa è intervenuto rilasciando le seguenti dichiarazioni a FUORI GARA su Radio […]

26 Gennaio 2016 0 54 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui