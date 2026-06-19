Rafa Marin aspetta Mario l’amico Real

NAPOLI – Mario Gila, il grande obiettivo del Napoli per aumentare il livello e la competitività in difesa, è cresciuto nel Real Madrid e ha condiviso una stagione con Rafa Marin: insieme hanno giocato nell’annata 2021-2022 nel Castilla, la seconda squadra del Real allora allenata da Raul, storico attaccante dei Blancos e della nazionale spagnola. I due hanno spesso composto la coppia di centrali – Gila è due anni più grande e dopo il suo addio per Rafa Marin c’è stato ancora più spazio – e adesso potrebbero ritrovarsi insieme in azzurro. Su Gila, in Italia dal 2022, pressing costante da parte del ds Manna ma anche muro altissimo della Lazio, mentre Rafa Marin, arrivato nell’estate del 2024 proprio dal Real, rientrerà al Napoli dopo una stagione in prestito al Villarreal e la conquista del quarto posto con qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Allegri è pronto a conoscerlo e intanto il Napoli lavora anche all’arrivo dell’altro spagnolo. Curiosità: in quella stagione con loro in squadra c’erano anche Nico Paz, oggi al Como, e Miguel Gutierrez, altro spagnolo arrivato al Napoli nel mercato precedente.

Fonte: Corriere dello Sport