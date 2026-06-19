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VARIE – Panathlon Costiera Sorrentina & Vesuvio: premiato atleta del Circolo Nautico Torre del Greco

Vincenzo Letizia 19 Giugno 2026 0 1 min read

Ricordato l’ex presidente Liberato Esposito: riconoscimento alla moglie Felicia e alla figlia Gina

È il campione di vela del Circolo Nautico Torre del Greco, Gianluca Perasole, il primo atleta al quale è stato conferito il premio dedicato al rispetto delle regole e al fair play istituito dalla sezione Costiera Sorrentina & Vesuvio del Panathlon, presieduta dall’avvocato Giovanni Merlino.

La consegna del premio è avvenuta giovedì 18 giugno proprio nei saloni del sodalizio posto sulla banchina di levante del porto torrese, dove si è svolta l’annuale conviviale estiva della sezione torrese del Panathlon. Una serata che è stata in parte dedicata alla memoria del compianto presidente Liberato Esposito, ex arbitro di calcio in serie A e figura di rilievo dello sport campano, scomparso meno di un anno fa.

Presenti in sala la moglie Felicia e la figlia Gina, alle quali è stato concesso l’ingresso al Panathlon in qualità di socie onorarie. Alla consorte, il presidente del Circolo Nautico Torre del Greco, Gianluigi Ascione, ha donato un presente a nome di tutti i partecipanti alla serata: “Ricordo con piacere Liberato Esposito quale uomo di sport – le parole di Ascione – capace di amare qualsiasi attività e di essere presente in ogni circostanza ufficiale. Un vero e autentico appassionato”.

Anche il nuovo presidente del Panathlon, Giovanni Merlino, si è soffermato sulla figura del suo predecessore, sottolineando come “in dodici anni abbia fatto tanto per il movimento, credendo fino in fondo nei valori che sono alla base della nostra attività”.

Valori, come rispetto per le regole e fair play, che sono stati trasferiti nel premio che ogni anno sarà consegnato ad un atleta della zona e al quale aveva lavorato lo stesso Esposito negli ultimi mesi prima della scomparsa. In questa prima edizione, il riconoscimento è andato a Gianluca Perasole, ingegnere navale di 26 anni, più volte medagliato a livello internazionale nella vela. In sua assenza (era fuori regione per impegni lavorativi), a ritirare il premio consegnato dalla signora Felicia è stato il padre. I saluti del Comune sono stati portati dal presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio (presente anche la consigliera con delega allo sport, Valentina Ascione). A chiudere la serata, la relazione di Vincenzo Imperatore basata sull’etica dello sport.

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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