Editoriale – Oltre il fischio finale: il gol eterno di Igor Protti

Anno 1998, si giocava Napoli-Lecce al San Paolo. La sfida avrebbe sancito chi sarebbe stato il fanalino di coda in serie A. Il Napoli perse 2-4 (sigh), ma quella gara avrebbe in qualche modo segnato per sempre la storia del Napoli.

Minuto 35 del primo tempo, il Napoli era sotto di due gol, Claudio Bellucci entra in area e viene stesso: Rigore!

Dagli undici metri si presenta Igor “Kamasutra” (così lo chiamava Raffaele Auriemma ) Protti, che implacabile insacca. Fu quello l’ultimo gol in serie A con la maglia azzurra di Protti, ma soprattutto fu quello l’ultimo gol che un calciatore in maglia azzurra con la 10 sulle spalle avrebbe segnato in serie A con il Napoli, infatti nell’agosto del 2000 il club partenopeo fresco di promozione in A, decise di ritirare per sempre la maglia che fu di Diego.

Stamattina Protti ci ha lasciati, dopo aver combattuto a modo suo contro un male bastardo, a noi resta il suo coraggio ed un ricordo di campo che il tempo non potrà mai cancellare.

Addio Igor 💙

Migliara Salvatore