È morto Igor Protti, l’annuncio della famiglia: addio all’ex bomber del Napoli

Lutto nel mondo del calcio: è morto a 58 anni Igor Protti, era malato da tempo. L’annuncio della famiglia con un messaggio voluto dall’ex bomber: “Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato”. Domani alle 18 la salma sarà allo stadio Picchi di Livorno, il Comune si prepara a proclamare il lutto cittadino.

Alla famiglia dell’ ex bomber di Napoli e Bari vanno le più sentite condoglianze del direttore V. Letizia, del webmaster R. E. Casaceli e di tutta la redazione di PianetAzzurro.it