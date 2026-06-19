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È morto Igor Protti, l’annuncio della famiglia: addio all’ex bomber del Napoli

Vincenzo Letizia 19 Giugno 2026 0 31 sec read

Lutto nel mondo del calcio: è morto a 58 anni Igor Protti, era malato da tempo. L’annuncio della famiglia con un messaggio voluto dall’ex bomber: “Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato”. Domani alle 18 la salma sarà allo stadio Picchi di Livorno, il Comune si prepara a proclamare il lutto cittadino.

Alla famiglia dell’ ex bomber di Napoli e Bari vanno le più sentite condoglianze del direttore V. Letizia, del webmaster R. E. Casaceli e di tutta la redazione di PianetAzzurro.it

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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