LA CAMPANIA DELLO SPORT HA PRESENTATO IL VOLUME “UN SECOLO AZZURRO “. CAMPIONI, ISTITUZIONI, TIFOSI PER UNA SERATA DEDICATA ALLA PASSIONE PER NAPOLI ED IL NAPOLI

Una serata di festa dedicata al Napoli ed ai molteplici aspetti della passione azzurra. La Campania dello Sport ha organizzato un evento speciale per presentare la pubblicazione “Un secolo azzurro”. Il numero di Luglio del magazine, edito e diretto da Floriana Frega, è totalmente dedicato ai cento anni di storia del Napoli. Attraverso articoli, foto e documenti una cavalcata avvincente sul corsiero, finalmente tornato in auge, che continua a scaldare i cuori di milioni di tifosi del Napoli in tutto il mondo.

Le eleganti e panoramiche terrazze di Villa Alfonso a Pozzuoli hanno ospitato grandi campioni, azzurri, gli autori della pubblicazione, esponenti istituzionali, sponsor e tifosi azzurri che hanno condiviso i momenti salienti di una storia avvincente fatta di vittorie esaltanti e sconfitte dolorose, momenti felici e di profonda tristezza, eroi e furfanti, grandi campioni e brocchi senza rimedio. Il calcio, la vita, la città sono una cosa grande e sola, soltanto a Napoli dove il legame tra la squadra di pallone e la gente è totale, assoluto, genetico.

La serata è stata introdotta dai saluti e dai messaggi augurali di Sergio Roncelli Presidente CONI Campania, Gianfranco Coppola Presidente USSI, Ottavio Lucarelli Presidente Ordine Regionale Campania. Rimarcato l’impegno dei giornalisti per raccontare le vicende del Napoli nel solco di una tradizione con grandi firme che hanno fatto la storia della comunicazione sportiva d’Italia.

Moderati da Peppe Iannicelli gli interventi degli autori della pubblicazione Umberto Chiariello, Angelo Forgione, Maurizio Zaccone, Gianluca Iavarone. Ciascuno dei relatori ha evidenziato curiosità storiche, sportive, emotive, culturali. Un lungo viaggio da Ascarelli a De Laurentiis, da Attila Sallustro a Kvara, da Garbutt a Conte. Presidenti, atleti, allenatori che si sono alternati conservando nel cuore l’orgoglio di aver indossato la maglia azzurra. La rivista pubblica anche una commovente poesia di Floriana Frega dedicata al Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Molto applauditi gli interventi di due grandi protagonisti della storia del Napoli. Il capitano Beppe Bruscolotti e Gianni Improta, baronetto di Posillipo. Una gustosa serie d aneddoti come la creazione degli Spaghetti Maradona al termine di una notte nella quale Diego aveva tenuto sveglio Bruscolotti dopo un trauma di gioco. Improta ha svelato di non aver sostenuto gli esami di maturità pur di poter giocare la finale di un torneo giovanile con la maglietta del Napoli. Commovente il ricordo di Andrea Torino, mentore dei due campioni, fondatore di Canale 21 che festeggia i suoi primi 50 anni sempre all’insegna del Napoli. Applausi per il cestista Massimo Sbaragli, super tifoso del Napoli.



Nutrita la rappresentanza istituzionale con gli interventi degli assessori al Comune di Napoli Teresa Armato (Cultura), Carlo Puca (Eventi), Eduardo Cosenza (Lavori Pubblici) , Emanuela Ferrante (Sport) che hanno espresso complimenti per la pubblicazione e l’impegno della rivista La Campania dello Sport per la promozione dell’attività fisica ed il racconto degli eventi agonistici che arricchiscono la comunità. Napoli sarà protagonista della Serie A, si prepara ad ospitare l’America’S Cup, è in corsa per ristrutturare il Maradona in vista di Euro 2032. Grandi occasioni per promuovere il turismo, il commercio, l’urbanistica, la pratica sportiva con beneficio per tutta la collettiva.

Floriana Frega ha concluso la serata consegnando targhe e riconoscimenti ai protagonisti e ringraziando gli sponsor presenti Farmacie Di Lullo, C&L service srl, MA.SI service srl, New Sami srl. Uno speciale ringraziamento a Ciro Borriello per il contributo all’organizzazione ed al successo della manifestazione.