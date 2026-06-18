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Basket, Serie A: l’Olimpia Milano è campione d’Italia

Redazione 18 Giugno 2026 0 1 min read

L’Olimpia Milano vince la Serie A di basket ed è campione d’Italia: al Taliercio, la formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il trentaduesimo Scudetto della sua storia. Decisivo, in gara-4, il 49-36 complessivo tra secondo (26-20) e terzo periodo (23-16). Fondamentali, per archiviare la pratica contro la Reyer, i 15 punti di Armoni Brooks e i 13 di Guduric, oltre ai 12 di Shields.

L’Olimpia Milano chiude una stagione perfetta, almeno in Italia, conquistando lo Scudetto numero 32 della sua storia: lo fa a Venezia, in casa di una Reyer da applausi anche solo per aver raggiunto la finale e aver costretto la formazione di Poeta a gara-4. Ma per una squadra che aveva vinto anche Supercoppa Italiana e Coppa Italia, sembrava poco più di una formalità, soprattutto dopo l’uscita di scena della Virtus. E il titolo è in cassaforte nel corso del secondo tempo, visto che dopo una partenza equilibrata (con la Reyer avanti 20-19) l’intervallo vede gli ospiti avanti di 5 punti (45-40). Dai blocchi nella ripresa escono però meglio Shields e compagni, che allungano ancora grazie al 23-16 del terzo periodo: a 10 minuti dalla fine, è 68-56 per l’Olimpia. Venezia riesce a mettere un dubbio il match solo a metà ultimo quarto, ma quando è comunque a -8 (75-67).

A chiudere i conti con un parziale di 11-5 sono poi i protagonisti di questa stagione: Guduric con i suoi liberi e Nebo con il rimbalzo più canestro dell’86-72. Poeta, al primo titolo da head coach dell’Olimpia, si gode anche altri giocatori in doppia cifra come un super Brooks da 15 punti (con 3 triple, come Guduric) e Shields, che chiude a quota 12 con 6 rimbalzi. Dopo un anno di pausa, Milano torna sul tetto d’Italia e chiude al meglio una stagione partita male, con le dimissioni a novembre di Messina, ma salutata nel migliore dei modi: con tre titoli nelle altrettante competizioni nazionali.

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