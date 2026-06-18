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Allegri-Napoli, è svolta: pronto un triennale, si attende il via libera del Milan

Vincenzo Letizia 18 Giugno 2026 0 39 sec read

Clamoroso colpo di scena sul fronte panchine in Serie A. Il futuro di Massimiliano Allegri si tinge prepotentemente d’azzurro, ma con contorni diversi rispetto a quanto ipotizzato nelle ultime ore. Contrariamente alle voci che parlavano di un accordo su base biennale, il tecnico livornese si legherà al Napoli con un contratto di tre anni.
A lanciare l’indiscrezione è Sky Sport, che sottolinea come il club partenopeo abbia deciso di blindare l’allenatore con un progetto a lungo termine.
Prima del nero su bianco e dell’annuncio ufficiale, resta tuttavia da superare l’ultimo scoglio burocratico. Allegri deve infatti definire la risoluzione contrattuale con il Milan, club dal quale è stato recentemente sollevato dall’incarico in seguito alla mancata qualificazione alla prossima Champions League. Una volta trovato l’accordo d’uscita con i rossoneri, l’era Allegri all’ombra del Vesuvio potrà ufficialmente cominciare.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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