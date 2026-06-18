Allegri-Napoli, è svolta: pronto un triennale, si attende il via libera del Milan

Clamoroso colpo di scena sul fronte panchine in Serie A. Il futuro di Massimiliano Allegri si tinge prepotentemente d’azzurro, ma con contorni diversi rispetto a quanto ipotizzato nelle ultime ore. Contrariamente alle voci che parlavano di un accordo su base biennale, il tecnico livornese si legherà al Napoli con un contratto di tre anni.
A lanciare l’indiscrezione è Sky Sport, che sottolinea come il club partenopeo abbia deciso di blindare l’allenatore con un progetto a lungo termine.
Prima del nero su bianco e dell’annuncio ufficiale, resta tuttavia da superare l’ultimo scoglio burocratico. Allegri deve infatti definire la risoluzione contrattuale con il Milan, club dal quale è stato recentemente sollevato dall’incarico in seguito alla mancata qualificazione alla prossima Champions League. Una volta trovato l’accordo d’uscita con i rossoneri, l’era Allegri all’ombra del Vesuvio potrà ufficialmente cominciare.