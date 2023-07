Il Napoli lancia la campagna abbonamenti per la stagione 2023/24, da venerdì tessere in vendita

Dopo tanta attesa è finalmente giunta la notizia del lancio della campagna abbonamenti da parte della SSCN, per quanto riguarda la stagione 2023/24. Da venerdì 21 luglio partirà la vendita delle tessere. All’inizio ci sarà il diritto di prelazione per tutti gli Abbonati della passata stagione che potranno godere della promozione “Campioni”, che offre uno sconto sul prezzo intero dell’abbonamento. Da Mercoledì 2 Agosto, invece, comincerà la vendita libera aperta a tutti i sostenitori azzurri. Grosse novità in confronto agli scorsi; il Napoli ha suddiviso gli abbonamenti in due versioni , quella FULL che prevede 23 Gare: ovvero le 19 partite interne di Serie A, il match degli Ottavi di Finale di Coppa Italia e infine tutte le gare, al Maradona, del girone di Champions League e quella Italia valida per 20 partite, cioè le 19 di campionato più l’ottavo di Coppa Italia. Altra innovazione la possibilità di cambiare utilizzatore per il 50% dei match , nella versione Italia, mentre per la versione Full si potrà cedere l’abbonamento a terzi per ogni gara. I ragazzi sotto i 14 anni usufruiranno dello sconto del 50% sul prezzo intero delle tessere in tutti i settori dello Stadio. Inoltre, da questa stagione entra in vigore anche la Tariffa Under 30, che offre uno sconto del 20% sul prezzo intero dell’abbonamento, valida però solo per i settori Curve inferiori e Distinti inferiori. Gli over 65, viceversa potranno avere uno sconto del 15% acquistando un abbonamento in Tribuna Nisida o Posillipo. Ultima novità importante novità riguarda la possibilità di rateizzare l’acquisto del proprio abbonamento nel caso di acquisto online. Andiamo ai prezzi:

Per acquistare l’abbonamento sarà obbligatorio essere in possesso della Fidelity Card della SSC Napoli (Fan Stadium Card)