Napoli, Politano: “Voglio giocare e segnare di più. Futuro? Gli accordi si fanno in due”

Dal ritiro estivo del Napoli, l’attaccante esterno azzurro Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Sky dei suoi obiettivi in vista della prossima stagione. Un’annata in cui l’ex Inter cerca riscatto, non essendo pienamente soddisfatto del campionato precedente a livello realizzativo e di minutaggio: “Voglio avere più continuità rispetto all’anno scorso, giocare più partite e fare molti più gol”.

Politano vuole dunque raggiungere tali obiettivi, ma non è detto che ciò avvenga con la maglia del Napoli. Riguardo alla possibilità che rimanga o meno all’ombra del Vesuvio, infatti, l’attaccante non ha certo sciolto i dubbi: “Ho già detto al mio procuratore: sarà lui a parlare con la società, poi vedremo se la penseremo tutti e due allo stesso modo”.

TuttoMercatoWeb.com