Alle ore 18, a Dimaro, prima uscita ufficiale del Napoli nella consueta amichevole con i dilettanti dell’Anaune

E’ giunto il giorno del ritorno in campo, seppure in un test amichevole, del Napoli versione 2023/24, con in panchina il neo allenatore Garcia. Infatti, oggi alle 18, gli azzurri disputeranno la prima amichevole ufficiale sul campo di Carciato, contro l’Anaune Val di Non, team locale che milita nel campionato di eccellenza Nella scorsa stagione, finì 10-0 per i partenopei, che ora cercano conferme e convinzioni in vista del secondo match, ben più difficile contro la Spal, di lunedì 24 luglio, ultimo giorno del ritiro in Trentino, visto che la partenza per Napoli è prevista per il 25 di luglio. Come già anticipato ieri, il tecnico transalpino non farà giocare i grossi calibri, bensì manderà in campo dei giovani della primavera e quei giocatori alter ego dei titolari, come Juan Jesus, Gollini, Ostigard ecce. La partita andrà in diretta, a titolo gratuito, su Sky, per i soli abbonati.