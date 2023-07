Mercato – Osimhen vorrebbe restare ma pretende serenità e chiarezza sul futuro

Victor Osimhen , fiore all’occhiello della compagine partenopea, come sappiamo, oggi è al centro dell’attenzione di grossi club europei che lo vorrebbero acquistare, ma vista la cifra sparata da De Laurentiis, pari a 200 milioni di euro sembrano essersi scoraggiati, virando su altri profili. Da parte, sua il centravanti nigeriano, che ha vinto la classifica cannonieri dell’ultima serie A, vorrebbe restare a Napoli, tuttavia pretende assoluta tranquillità e delle certezze.. Attualmente ha bisogno di essere sereno per allenarsi con la consapevolezza della permanenza, o se ci sono i presupposti di andare via. Calenda, il suo agente, fino ad ieri era a Dimaro ma non ha avuto nessun colloquio con De Laurentiis, per cui la definizione del rinnovo è ancora rimandata. Osimhen è un attaccante determinante e se non ha la mente sgombra da pensieri riguardanti la sicurezza del suo futuro non giocherà mai bene. I tifosi partenopei, quindi, si augurano che il Napoli e il suo agente trovino, al più presto, una soluzione al problema. Molto probabile che un’intesa giunga a Castel Di Sangro, ovvero, quando saremo a pochi giorni dal debutto nel nuovo campionato, a Frosinone.