L’Equipe – Anche il quotidiano sportivo francese dà la notizia di un rilancio del PSG, per Kvaratskhelia

Anche da d’Oltralpe giunge la notizia clamorosa di una possibile partenza del numero 77 azzurro, destinazione Psg, che dopo il tentativo dell’estate scorsa, torna sulla pista dell’esterno georgiano, considerato un autentico giovane talento. Lo scrive l‘Equipe, il maggiore quotodiano sportivo della capitale francese. Il giornale parigino riporta quanto segue:

I dirigenti del club di Parigi sono al lavoro sotto traccia per rinforzare la squadra di Luis Enrique, in questo mercato invernale, che si preannuncia caldo, a dispetto delle fredde temperature. Il primo obiettivo resta Kvaratskhelia. Dal momento che, molto probabilmente, Randal Kolo Muani è destinato a lasciare il sodalizio transalpino, il Psg torna alla carica per l’ala sinistra di Conte, che non sembra voler rinnovare il contratto col club partenopeo. D’altronde, il Napoli ha aperto ad una eventuale cessione; si parla di un’offerta di ottanta milioni di euro che appare assai allettante.

Se si concretizzasse l’operazione sarebbe una plusvalenza da capogiro, visto che, tre stagioni fa, la SSCN lo acquistò per soli dieci milioni. Al momento, la notizia appare attendibile ma per saperne di più ed avere conferme in tal senso, dovremo aspettare ancora qualche giorno, pur se gli addetti ai lavori dicono che l’affare si farebbe a breve. Senza dubbio, si tratta di una bomba, lanciata prima dal Roma, poi dal Corriere dello Sport e via via dagli altri quotidiani e dai social. Mah, staremo a vedere!