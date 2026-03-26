Addio a Beppe Savoldi: il calcio piange “Mister due Miliardi”

Il calcio italiano perde uno dei suoi pesi massimi: all’età di 79 anni si è spento Beppe Savoldi. Cresciuto nell’Atalanta e consacratosi con le maglie di Bologna e Napoli, l’ex attaccante è deceduto a Bergamo dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo è stato il figlio Gianluca, ricordando con orgoglio il percorso umano e professionale di un uomo che ha segnato un’epoca.

Savoldi non è stato solo un centravanti implacabile da 168 reti in Serie A, ma un vero e proprio simbolo del cambiamento economico del pallone. Nel 1975, il suo passaggio dal Bologna al Napoli per la cifra allora astronomica di due miliardi di lire scosse l’opinione pubblica, regalandogli il soprannome eterno di “Mister due Miliardi”. Un investimento che i tifosi partenopei videro ripagato da 77 gol in quattro stagioni, prima che l’ombra del calcioscommesse nel 1980 e il successivo ritiro nel 1983 ne chiudessero la parabola agonistica.

Specialista della Coppa Italia (vinta tre volte) e capocannoniere nel 1972-73, Savoldi resta nel gotha dei marcatori italiani per quel senso del gol e quell’elevazione straordinaria che lo rendevano letale nel gioco aereo. Con la sua scomparsa, se ne va l’ultimo grande centravanti romantico di un calcio che iniziava a scoprire la sua anima milionaria.

L’eredità di Savoldi va oltre i numeri; rappresenta il ponte tra il calcio dei pionieri e l’industria moderna. Un pezzo di storia che oggi torna a Bergamo, lì dove tutto era iniziato.

Ai cari dell’eterno bomber vanno le più sentite condoglianze del direttore Vincenzo Letizia e di tutta la redazione di PianetAzzurro.it