Lukaku rifiuta di tornare a Napoli, è scontro: Big Rom lascia il ritiro della Nazionale ma resta in Belgio

Poteva essere l’uomo in più per la volata finale del campionato, invece ha scelto di contravvenire alla indicazione della società di allenarsi a Napoli e migliorare la forma. Romelu Lukaku resta ad allenarsi in Belgio, nonostante abbia lasciato il ritiro della sua nazionale, e dice no agli allenamenti di questa settimana a Castel Volturno, era atteso per questa mattina. Il dialogo è teso, ma lo è evidentemente da diverse settimane, visto che Big Rom è tornato in campo il 25 gennaio dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori quattro mesi, ma ha giocato (quando è entrato) soltanto nei finali dei match, rimanendo in campo per un totale di 64 minuti in 11 partite. Il comunicato del Napoli era stato chiaro. «Il centravanti non prenderà parte alle prossime amichevoli della nazionale belga contro Stati Uniti e Messico. rientrerà a Napoli per ottimizzare la propria condizione fisica». Così evidentemente non è stato.

Conte non è a Castel Volturno, ha preso qualche giorno di vacanza, ma fino a sabato la squadra, al netto dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali, si allenano agli ordini del vice Stellini e il resto dello staff, con due sedute al giorno.

La condizione di Lukaku, l’infortunio risale ad agosto, non è stata mai ottimale al ritorno, il miglior giocatore insomma non si è rivisto. Al punto che l’allenatore lo ha fatto giocare pochissimo, e lui ha segnato un solo gol- decisivo- contro il Cagliari dopo 281 giorni. In quella occasione aveva dichiarato «gratitudine» al club e a Conte per averlo riportato ad alti livelli dopo l’esperienza con il Chelsea.

Adesso il Napoli non nasconde irritazione per la decisione del giocatore di non tornare ad allenarsi a Castel Volturno, proprio nel momento in cui il campionato è alle battute finali e la squadra, in teoria, può giocare anche per il primo posto. Lukaku ha scelto la famiglia- nei mesi scorsi ha perso il padre- e il braccio di ferro può avere conseguenze difficili nelle prossime settimane. Come è stato complicato anche il rapporto con Conte in questi due mesi, il tecnico del Napoli che ha sempre considerato Lukaku imprescindibile, non gli ha dato troppe chance (come lui invece avrebbe voluto) proprio per la condizione non al top.