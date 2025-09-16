Monday Night 3^ turno di serie A – Due pareggi nei posticipi di ieri, la Cremonese tiene l’imbattibilità a Verona e si piazza al terzo posto con l’Udinese

Se tra sabato e domenica, nelle prime otto partite della terza giornata di serie A, non si sono registrati risultati di parità , ieri, nei due ultimi posticipi del lunedì, sono arrivati due pareggi, quello tra Verona e Cremonese, ,0 a 0 il risultato e quello tra Como e Genoa, terminata sull’1 a 1, gol capolavoro di Nico Paz. In virtù del punto guadagnato al Bentegodi, la matricola Cremonese mantiene l’imbattibilità e si colloca in terza posizione con 7 punti, assieme all’Udinese. Nel frattempo, quest’oggi, riparte la Champions League, edizione 25/26, per le italiane, esordio stagionale della Juve in casa, contro il Borussia Dortmund, mentre domani toccherà ad Atalanta e Inter. Giovedì sera, quindi, sarà la volta dei campioni d’Italia in carica, ospiti del Manchester City.