LE ALTRE DI A

Monday Night 3^ turno di serie A – Due pareggi nei posticipi di ieri, la Cremonese tiene l’imbattibilità a Verona e si piazza al terzo posto con l’Udinese

Armando Fico 16 Settembre 2025 0 36 sec read

Se tra sabato e domenica,  nelle prime otto partite della terza giornata di serie A, non si sono registrati risultati di parità , ieri, nei due ultimi posticipi del lunedì, sono arrivati due pareggi, quello tra Verona e Cremonese, ,0 a 0 il risultato e quello tra Como e Genoa, terminata sull’1 a 1, gol capolavoro di Nico Paz.  In virtù del punto guadagnato al Bentegodi, la matricola Cremonese mantiene l’imbattibilità e si colloca in terza posizione con 7 punti, assieme all’Udinese. Nel frattempo, quest’oggi, riparte la Champions League, edizione 25/26, per le italiane, esordio stagionale della Juve in casa, contro il Borussia Dortmund, mentre domani toccherà ad Atalanta e Inter. Giovedì sera, quindi, sarà la volta dei campioni d’Italia in carica, ospiti del Manchester City.

Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

Roma, Bruno Peres sbarcherà in città nel pomeriggio per visite mediche e firma

E’ tutto pronto per la nuova avventura di Bruno Peres con la maglia della Roma. Il terzino brasiliano, dopo aver salutato Torino, arriverà nella Capitale alle […]

16 Agosto 2016 0 23 sec read

La lezione che De Ligt ha appreso da Ronaldo

1 Gennaio 1970 0 23 sec read

Fantacalcio, chi ha segnato di più su punizione

1 Gennaio 1970 0 4 sec read

Tra coccodrilli e draghi: gli stadi più strani

Non c’è solo la forma che rende particolare il World Games Stadium di Kaohsiung, a Taiwan. L’aspetto rimanda a un drago, ma la vera scoperta […]

3 Maggio 2018 0 18 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui