Napoli – Alex Meret recuperato, è disponibile per il big match di giovedì, col City in Champions

Armando Fico 16 Settembre 2025 0 47 sec read

Da Castel Volturno arrivano notizie confortanti sulle condizioni fisiche  del portiere Alex Meret, il quale, è andato in tribuna, contro la Fiorentina, sabato scorso, a causa di un affaticamento muscolare. Lo staff medico del club partenopeo, ieri ha dato l’ok per il suo rientro in squadra, per cui Conte lo avrà a disposizione nel debutto di giovedì,i n Champions contro il Manchester City di Guardiola. L’estremo difensore friulano vorrebbe essere presente nella grande serata all’Etihad Stadium. Il Napoli torna nella massima manifestazione continentale dopo un’assenza di ben 555 giorni, quindi sarebbe un peccato non esserci, dopodomani, nella partita, forse più difficile del girone eliminatorio. Ma chi far giocare tra Meret e Milikovic Savic è una scelta che spetta eslusivamente all’allenatore azzurro. Il serbo non ha mai disputato una gara di Champions League, mentre il suo collega già conosce la competizione ed ha un minimo di esperienza internazionale. Antonio Conte, pertanto,  deciderà,sicuramente, solo nella mattinata di giovedì, in Inghilterra.

