LE INTERVISTE – Napoli, Osimhen: “Bene la vittoria, ma dobbiamo rimanere concentrati”

Il Napoli batte con un netto 3-0 lo Spezia e sale a 16 punti di vantaggio sulla prima delle inseguitrici, l’Inter che in serata sarà impegnata nel derby. Grande protagonista del match è stato Victor Osimhen, autore di una doppietta, che ai microfoni di Sky Sport non nasconde la soddisfazione: “Faccio i miei complimenti a tutto il team, è stata una partita importante e l’abbiamo affrontata nel modo giusto. Abbiamo conquistato altri 3 punti e sono molto soddisfatto delle mie due reti. Adesso è importante prepararsi per la prossima partita e dobbiamo rimanere concentrati sulla Serie A perché questo è un campionato molto difficile”, ha detto. Poi l’attaccante nigeriano ha svelato un simpatico siparietto: “Prima del match ho calciato in porta, ma ho colpito una ragazza che stava chattando con il telefonino. Sono subito andato a vedere se stesse bene, mi sono scusato con lei”, ha raccontato l’attaccante.

TuttoMercatoWeb.ocm