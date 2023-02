LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: Kvara crea e sblocca, Osimhen raccoglie

MERET 6: mai impegnato, sbriga l’ordinaria amministrazione con la solita lucidità. DI LORENZO 6: dietro non deve faticare tanto, trova il tempo di spingere con pericolosità, gli fa difetto solo qualche imprecisione al cross. KIM 6: qualche errore in disimpegno, al quale mette subito riparo con cuore e tempismo. RRAHMANI 6: gli attaccanti dello Spezia gli fanno il solletico… MARIO RUI 6,5: solita spinta di qualità, è il professore su quella fascia sinistra, dove insieme a Kvaratskhelia, asfaltano completamente la difesa dello Spezia. ANGUISSA 6: corre e si batte con ardore, anche se in alcune circostanze sembra ritardare il suggerimento al compagno meglio piazzato. LOBOTKA 6,5: perde un solo pallone al 82esimo. Signore incontrastato del centrocampo e del gioco del Napoli. ZIELINSKI 5,5: svogliato, poco efficace al tiro, oggi quasi impalpabile. LOZANO 5,5: non supera quasi mai l’uomo, eccessivamente nervoso si fa ammonire ingenuamente. OSIMHEN 8: immancabile, in serie A la dua strapotenza fisica è davvero incontenibile. Doppietta per lui, un gol annullato e soliti applausi. KVARATSKHELIA 7,5: in un Napoli oggi in chiaroscuro, è stato tra i pochi calciatori a provare e trovare dribbling e superiorità numerica. Rigore calciato magistralmente. POLITANO 6: si procura il rigore che rompe l’equilibrio, buon apporto sulla trequarti. ELMAS 6: grinta e qualità, giocatore preziosissimo. NDOMBELE S. V.: si nota che è in forma.. SIMEONE S. V. anche in pochi minuti di match dimostra garra e attaccamento alla maglia… OLIVERA 6: sagace e concentrato, non concede nulla agli avversari

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu