LA PARTITA – Spezia-Napoli 0-3, azzurri super con Kvara e Osimhen

Il Napoli batte lo Spezia 3-0 con un gol su rigore di Kvaratshelia e una doppietta di Osimhen.

PRIMO TEMPO

Al 10′ Caldara vicino all’autogol dopo un cross di Mario Rui, il pallone termina di poco fuori. Al 37’ ci prova Kvaratskhelia che prova la conclusione in area, ma il pallone termina di poco a lato. Gli azzurri attaccano in numerose occasioni senza trovare il gol. Al 45′ l’arbitro assegna un minuto di recupero e al 46′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 46′ calci odi rigore per il Napoli per un fallo di in area di Reca, dal dischetto non sbaglia Kvarathskhelia. Al 68′ arriva anche il raddoppio degli azzurri con Osimhen che di testa spedice il pallone in rete. Al 72′ arriva anche il terzo gol, ancora una volta con Osimhen che riceve il pallone da Kvaratskhelia e insacca. Gli azzurri gestiscono bene la partita e continua a convincere sia in fase offensiva che difensiva. Al 90′ l’arbitro assegna tre minuti di recupero e al 92′ termina la gara.

IL TABELLINO

Spezia (3-5-2): Dragowski 5; Ampadu 5,5, Caldara 4 (76′ Cipot sv), Nikolaou 5; Amian 5,5, Bourabia 6,5, Esposito 5 (86′ Wisniewski sv), Agudelo 6,5, Reca 5; Verde 5,5 (76′ Maldini sv), Shomurodov 5 (76′ Krollis sv). All. Gotti (assente per un’operazione, in panchina il vice Lorieri).

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6,5, Kim 6, Mario Rui 6 (74′ Olivera sv); Anguissa 6, Lobotka 6,5, Zielinski 6 (62′ Elmas 6); Lozano 5,5 (46′ Politano 6), Osimhen 7 (82′ Simeone sv), Kvaratskhelia 7,5 (74′ Ndombele sv). All. Spalletti.

Arbitro: Di Bello

Reti: 47′ rig. Kvaratskhelia, 69′ e 73′ Osimhen

Ammoniti: Ampadu (S), Lozano (N), Caldara (S), Zielinski (N), Reca (S)

Mariano Potena