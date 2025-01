ANTEPRIMA PARTITA ATALANTA vs NAPOLI – La formazione azzurra, a Bergamo, con lo spirito di rivalsa per la sconfitta dell’andata

Vigilia di campionato per la formazione di Antonio Conte, il quale, in quel di Castel Volturno, è stato impegnatissimo a preparare la super sfida di alta classifica di Bergamo, contro la Dea di Gian Piero Gasperini, valida quale anticipo della 21esima di campionato. La partita rappresenta un duro test per verificare le ambizioni degli azzurri che andranno allo Gewiss Stadium con lo spirito di rivalsa per cancellare la brutta batosta, subita al Maradona, nel match di andata. Contro i nerazzurri non ci dovrebbero essere novità di formazione se non il ballottaggio tra Spinazzola ed Olivera che si è ripreso dall’infortunio, per la fascia bassa mancina. Durante la rifinitura l’allenatore partenopeo farà la sua scelta, per il resto, i soliti noti, ossia Meret in porta, con Di Lorenzo a destra, Juan Jesus e a Amir Rrahmani al centro del pacchetto arretrato, detto del dubbio Olivera -Spinazzolla sulla sinistra, il centrocampo sarà composto con gli intoccabili Anguissa, Lobotka e Mc Tominay, mentre in avanti spazio a Politano esterno destro, con Neres dall’altra parte er per finire Lukaku punta centrale. Dal canto suo, Gasperini dovrà fare a meno dell’appiedato dal giudice sportivo Kolasinac, per cui dovremmo vedere Djimsiti, Hien e Scalvini come terzetto difensivo davanti al portiere Carnesecchi, con Bellanova sulla destra e Zappacosta in vantaggio su Ruggeri per formare la mediana assieme a Ederson e de Roon. Infine, in avanti Lookman e De Ketelaere agiranno a sostegno del capoccannoniere Retegui. Pertanto le possibili formazioni, di domani sera, dovrebbero essere le seguenti:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta/Ruggeri; De Ketelaere/Samardzic, Lookman; Retegui/De Ketelaere

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola/Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Neres, Lukaku, Politano

Passiamo adesso ai benedetti numeri della sfida: Il Napoli ha incontrato, in passato, l’Atalanta in 3 competizioni per un totale di 123 partite, tra A, B e Coppa Italia, ottenendo un bilancio di 53 vittorie, 35 pareggi e 35 sconfitte. In totale 167 sono stati i gol realizzati e 135, quelli incassati. In massima serie le due contedenti si sono sfidate in 107 gare, nelle quali i partenopei si sono imposti in 48 occasioni contro 31, i pareggi sono stati 28. Nel disastroso campionato scorso il Napoli, con Mazzarri in panchina, riuscì a vincere a Bergamo per 2 a 1, segnando col bottto il ritorno del tecnico toscano. Per la cronaca, la Dea non batte gli azzurri, in casa, dal campionato 2020/21, infatti era il 21 febbraio di quattro anni fa, quando i nerazzurri chiusero la gara sul 4 a 2. Arbitro della partita sara il signor Colombo di Como.