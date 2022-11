IL PUNTO SULLA A – Tredicesima giornata, vincono Lazio e Juve, Verona ultimo in classifica

Archiviato anche il tredicesimo turno di serie A; la domenica di campionato, in cui si giocavano due importantissimi derby, quello del Cupolone e quello d’Italia, ha registrato le vittorie di Lazio, 1 a 0 ai cugini e Juventus, che compiono, così, un bel balzo in avanti. I biancocelesti, infatti, raggiungono l’Atalanta al terzo posto, mentre i bianconeri superando l‘Inter per 2 a 0, si assestano in quinta posizione a due punti dalla coppia di cui sopra. Nelle altre partite successi del Bologna, 2 a 1 sul Torino, della Fiorentina, a Genova, sponda blucerchiata, per 2 a 0 e infine del Monza sul Verona, per 2 a 0. I gialloblù, con questa ennesima debacle, sprofondano all’ultimo posto in classifica, da soli, con appena 5 punti. Domani si torna a giocare per la penultima giornata, prima della pausa Mondiale. Aprirà le danze, in anticipo, il Napoli, capolista solitario con sei punti di vantaggio sui rossoneri, al Maradona contro l’Empoli.