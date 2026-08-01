De Laurentiis sogna la Champions: «È l’unico trofeo che manca al mio ciclo». Ma il mercato resta fermo

Nel pieno delle celebrazioni per il centenario del Napoli, Aurelio De Laurentiis rilancia le proprie ambizioni. Intervenendo allo speciale Rai dedicato ai cento anni del club, il presidente azzurro ha rivendicato i risultati ottenuti nei suoi 22 anni di gestione, indicando con chiarezza quello che considera l’ultimo grande traguardo da conquistare.

«In 22 anni di calcio ho sempre indovinato quello che sarebbe successo», ha dichiarato il patron azzurro, aggiungendo poi: «Al mio ciclo manca la Champions League, chissà se Max Allegri ce la porterà. È sempre un obiettivo, bisogna puntare ai massimi traguardi, soprattutto se sei il Napoli, unica squadra italiana ad aver giocato in Europa per sedici stagioni consecutive».

Parole che confermano la volontà della società di continuare a competere ai massimi livelli, dopo un lungo periodo caratterizzato da stabilità e successi nazionali e internazionali.

Nel corso delle celebrazioni, De Laurentiis ha anche tracciato un bilancio della propria esperienza alla guida del club, soffermandosi sul legame tra il Napoli e la città e riconoscendo anche qualche errore di percorso.

«Siamo riusciti ad avere un Napoli mai così vincente. Il mio augurio è che il club possa restare sul tetto del mondo per altri cento anni. Maradona è stato unico e irripetibile. Un errore di questi anni? Talvolta mi sono lasciato trascinare più dal cuore che dalla responsabilità imprenditoriale».

Dichiarazioni che inevitabilmente fanno discutere, soprattutto alla luce di un mercato estivo che, almeno finora, non ha regalato quei rinforzi che molti tifosi ritengono indispensabili per affrontare una competizione impegnativa come la Champions League.

Perché sognare il trofeo più prestigioso d’Europa è legittimo, ma trasformare il sogno in realtà richiede una rosa all’altezza delle migliori squadre del continente. L’impressione, al momento, è che si voglia scalare l’Everest con lo stesso equipaggiamento usato per una passeggiata in collina. Le ambizioni sono sacrosante, ma senza investimenti mirati, soprattutto in difesa, il rischio è che la Champions resti un desiderio più che un obiettivo concreto. E ai tifosi viene spontaneo sorridere: forse il presidente pensa davvero di poter vincere la Champions… senza rinforzare la squadra.

di Vincenzo Letizia