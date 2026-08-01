Mercato Napoli – Miguel Gutierrez vicinissimo al Bayer Leverkusen

Il terzino spagnolo del Napoli, acquistato nella passata stagione, sta per accasarsi in Bundesliga, per indossare la casacca del Bayer Leverkusen che ha convinto la dirigenza partenopea a cederlo per 30 milioni di euro. Guitierrez, sembrava fuori dal mercato ma il rilancio della società tedesca è diventato molto importante per sbloccare la campagna acquisti. Ora i due club stanno lavorando per mettere nero su bianco sull’operazione che dovrebbe concludersi a breve. Il Napoli, con la sua cessione, potrà cimentarsi sui giocatori nel mirino di Manna, come Favasuli del Catanzaro che è un under e non inciderà sulle liste e l’argentino Zeballos.