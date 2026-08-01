NewsMix24

Mercato Napoli – Miguel Gutierrez vicinissimo al Bayer Leverkusen

Armando Fico 1 Agosto 2026 0 29 sec read

Il terzino spagnolo del Napoli, acquistato nella passata stagione, sta per accasarsi in Bundesliga,  per indossare la casacca del Bayer Leverkusen  che ha convinto la dirigenza  partenopea a cederlo per 30 milioni di euro. Guitierrez, sembrava fuori dal mercato ma il rilancio della società tedesca è diventato molto importante per sbloccare la campagna acquisti. Ora i due club stanno lavorando  per mettere nero su bianco sull’operazione che dovrebbe concludersi a breve. Il Napoli, con la sua cessione,  potrà cimentarsi sui giocatori nel mirino di Manna,  come Favasuli del Catanzaro che è un under e non inciderà sulle liste e l’argentino Zeballos.

avatar dell'autore
Armando Fico
Vedi la biografia completa
Tags :

Armando Fico

View More Posts

LE INTERVISTE – Antonio Conte dopo Napoli-Bologna: “Risultato negativo, ora portiamo la nave in porto”

Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa dopo la sconfitta interna del Napoli contro il Bologna: l’analisi del match, il peso dei rigori e la corsa Champions.

11 Maggio 2026 0 2 min read

EDITORIALE – E tornammo a riveder le stelle del Napoli, ieri, travolgenti sulla Cremonese, al Maradona

Editoriale post gara con la Cremonese. Parafrasando un noto versetto del poema sacro di Dante, dopo la partita di ieri, potremmo  affermare che siamo tornati […]

25 Aprile 2026 0 2 min read

LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Neres, un fulmine nella notte di Roma

Milinkovic-Savic 7 – Nessuna parata importante in tutta la gara, fino al super intervento su Baldanzi nel finale. Nel primo tempo è spesso sollecitato nel […]

30 Novembre 2025 0 1 min read

IL SALISCENDI di Napoli-Verona: azzurri frenati, Lobotka giù, Spinazzola accende la rimonta

Un pareggio che brucia più di una sconfitta. Il 2-2 contro un Verona modesto interrompe la corsa di un Napoli che sembrava aver trovato ritmo […]

8 Gennaio 2026 0 54 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui