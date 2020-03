Gianni Di Marzio: “Credo sia difficile ipotizzare il rientro a maggio”

Gianni Di Marzio parla a Marte Sport Live: “Quando riprenderà il calcio? Ci vuole buonsenso. Credo sia difficile ipotizzare il rientro a maggio. Bisogna capire anche come staranno i giocatori colpiti dal Coronavirus. Penso si possa ipotizzare un rientro in estate, tra giugno e luglio. Poi magari si fa una piccola sosta e comincia la nuova stagione ad agosto. Vedrete che il 3 aprile ci sarà un rinvio degli allenamenti. Fabian? Non ha fatto un campionato spettacolare, si è ripreso nelle ultime partite. Leggo cifre altissime. Ci credo poco ai 100 milioni di euro. Non è giusto concludere così il campionato e assegnare lo scudetto alla Juventus, bisogna portarlo a termine in estate. De Zerbi? Per me è il migliore in assoluto, fa giocare bene la squadra dalle retrovie. A volte esagera: dovrebbe essere più pratico nei minuti finali per difendere il risultato”.

Fonte: radiomarte.it

