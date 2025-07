LA PARTITA: Napoli-Arezzo 0-2, campioni d’Italia k.o. in amichevole

I campioni d’Italia in carica del Napoli perdono 2-0 con l’Arezzo, club di Serie C, in un match amichevole disputato a Dimaro dove gli azzurri sono in ritiro precampionato. A decidere la partita il calcio di rigore trasformato da Pattarello al 38′ e il gol di Varela al 90′.

Un Napoli ancora sulle gambe dal punto di vista fisico per i carichi di lavoro piuttosto pesanti cede il passo all’Arezzo nella prima amichevole pre-stagionale.

A Dimaro resta a secco anche De Bruyne, in campo nel primo tempo in veste di pendolo tra il centrocampo e la trequarti. Per Conte un 4-3-3 iniziale con passaggio a gara in corso al 4-2-3-1, salvo poi tornare al modulo di partenza nell’ultima parte dell’incontro.

Il Napoli tornerà in campo sabato, sempre a Dimaro contro un avversario sulla carta ancora più ostico: il Catanzaro, reduce da un brillante campionato di Serie B.

PRIMO TEMPO

Tra i più attivi del Napoli figura De Bruyne, autore di un paio di tentativi che però non vanno a buon fine. I ritmi sono molto bassi e di ciò ne beneficia l’Arezzo che trova il vantaggio quasi a sorpresa: ingenuità di Lang che commette fallo in area su Pattarello, autore del tiro che si insacca dal dischetto nonostante il tocco di Meret.

Proprio Lang prova a farsi perdonare poco dopo, ma il suo destro viene deviato sul più bello.

SECONDO TEMPO

All’intervallo Conte cambia dieci undicesimi della formazione titolare, tenendo in campo solo Anguissa: è proprio il nuovo entrato Lukaku a sfiorare l’1-1 in avvio di ripresa, ma la lentezza della manovra azzurra non fa che favorire i toscani.

Arezzo fortunato al 72′ quando è Neres a colpire il palo a botta sicura: i toscani trovano addirittura il raddoppio al 90′ con Varela, lanciato a tu per tu con Contini in maniera involontaria dall’errore di Mazzocchi.

Il tabellino

NAPOLI (4-3-3): Meret (dal 46′ Contini); Di Lorenzo (dal 46′ Mazzocchi), Marianucci (dal 46′ Rrahmani), Juan Jesus (dal 46′ Beukema), Olivera (dal 46′ Spinazzola); Anguissa (68’Vergara), Hasa (dal 46′ Lobotka), De Bruyne (dal 46′ Raspadori); Zanoli (dal 46′ Zerbin), Lucca (dal 46′ Lukaku), Lang (dal 46′ Neres). All: Conte.

AREZZO (4-3-3): Venturi (dal 46′ Trombini); Renzi (dal 68′ Pulcini), Arena (dal 46’Gilli), Chiosa (dal 46′ Gigli), Coccia (dal 46′ Righetti); Guccione (dal 68′ Ferrara), Damiani (dal 46’Shaka), Sani (dal 46′ Dezi); Tavernelli (dal 46′ Perrotta) (80’Fiore), Concetti (dal 46′ Ravasio), Pattarello (dal 46′ Varela). All: Bucchi

RETE: 38′ Pattarello (A) su calcio di rigore, 90′ Varela (A)

Spinazzola giustifica così la sconfitta: “Venivamo da 6 giorni di duro lavoro”

Le parole di Leronardo Spinazzola al termine della sfida: «Si poteva cominciare meglio, ma abbiamo lavorato tanto in questi primi 6 giorni. I nuovi si sono inseriti bene nel gruppo. Con maggiore lucidità le cose ci riusciranno meglio».