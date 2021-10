LA PARTITA – Fiorentina-Napoli 1-2, gli azzurri vincono anche a Firenze

Il Napoli vince al Franchi contro la Fiorentina 2-1: apre le marcature Martinez Quarta ma il Napoletano risponde con Lozano e Rahmani.

PRIMO TEMPO

Primo quarto d’ora di gioco con entrambe le squadre che cercano di attaccare, al 17′ tiro potente di Pulgar dalla distanza ma ci arriva Ospina. Al 21′ colpo di testa di Anguissa sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pallone termina alto sopra la traversa. Al 29′ passa in vantaggio la Fiorentina con Martinez Quarta che viene servito da Vlahovic e al volo spedisce il pallone in rete. Al 36′ calcio di rigore per il Napoli per un fallo di Martinez Quarta su Osimhen, dal dischetto sbaglia, ma sulla ribattuta ne approfitta Lozano che va a segno. Al 44′ rovesciata di Osimhen, il pallone termina di poco fuori. Al 45′ l’arbitro assegna un minuto di recupero e al 46′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 50′ arriva il raddoppio del Napoli con Rahmani che sugli sviluppi di un calcio di punizione va a segno con un colpo di testa. Il Napoli continua ad attaccare in numerose occasioni andando vicino al gol, buona fase offensiva per gli azzurri. Al 90′ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 94′ termina la gara.

IL TABELLINO

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Nico Gonzalez. All. Italiano

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Reti: 28′ Quarta, 37′ Lozano, 49′ Rrahmani

AMMONITI: 31′ Bonaventura, 37′ Quarta, 53′ Mario Rui