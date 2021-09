LA PARTITA – Udinese-Napoli

Il Napoli batte l’Udinese alla Dacia Arena 4-0 con le reti di Osimhen, Rahmani, Koulibaly e Lozano, azzurri in testa alla classifica a punteggio pieno.

PRIMO TEMPO

Al 13′ ci prova il Napoli con Insigne che effettua un destro a giro ma Silvestri ci arriva e respinge. Al 17′ errore di Ospina che perde il possesso del pallone, Deulofeu cerca di approfittare ma il portiere colombiano poi si fa trovare pronto. Al 25, passa in vantaggio il Napoli: gran pallonetto di Insigne dalla sinistra dell’area e Osimhen spedisce il pallone in rete sulla linea di porta. Al 30′ azzurri vicini al raddoppio con Fabian che dalla distanza colpisce il palo. Al 35′ raddoppio del Napoli con Rahmani che viene servito da Koulibaly e di testa spedisce il pallone in rete. Al 45′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 53′ terzo gol degli azzurri con Koulibaly che va a segno con un destro al volo. Al 67′ squadra di Spalletti vicina al quarto gol con Osimhen che spedisce il pallone di poco fuori. All’84’ c’è anche il quarto gol del Napoli con Lozano che insacca con un gran tiro a giro.

IL TABELLINO

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina (85′ Soppy), Arslan (71′ Samardzic), Walace, Pereyra (64′ Makengo), Stryger Larsen (71′ Zeegelaar); Pussetto, Deulofeu (64′ Beto). A disp.: Padelli, Piana, Perez, Zeegelaar, Makengo, Jajalo, Beto, Samardzic, Forestieri, Ianesi, De Maio, Soppy. All.: Gotti.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (85′ Zanoli); Anguissa, Fabian (81′ Ounas), Elmas; Politano (70′ Lozano), Osimhen (81′ Petagna), Insigne (70′ Zielinski). A disp.: Meret, Malcuit, Juan Jesus, Lozano, Zielinski, Ounas, Petagna, Manolas, Zanoli All.: Spalletti.

Ammoniti: Samir, Molina, Mario Rui

Reti: 24′ Osimhen, 35′ Rrahmani, 53′ Koulibaly, 84′ Lozano

Mariano Potena