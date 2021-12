LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Politano predica nel deserto, Spalletti perché sostituire Mertens?

OSPINA 5,5: dicono che non abbia nessuna colpa sul gol subito. Eppure a me è sembrato poco reattivo e lento sul tuffo che avrebbe forse potuto evitare la frittata di Juan Jesus.

DI LORENZO 6: gara sufficiente, nulla più, contro un avversario francamente modesto. Forse condizionato dal leggero pizzico avvertito sulla coscia non ha voluto o potuto strafare.

RRAHMANI 5,5: basta un Manaj qualsiasi per tenere in affanno lui e il proprio compagno di reparto…

JUAN JESUS 5: dopo il partitone di Milano, al di là dell’incredibile autogol, è tornato sui propri standard, quelli della mediocrità.

MARIO RUI 5: nervoso e impreciso, si fa anche ammonire e salterà la sfida del 6 gennaio contro la Juve.

(41′ st GHOULAM S. V. l’impressione è che difficilmente potrà tornare ad essere quello di un tempo…);

LOBOTKA 5: schermato da Thiago Motta, il regista slovacco gioca a rallentatore e si nasconde sistematicamente. Andava sostituito molto prima.

(33′ st ELMAS S. V.: Spalletti ci dovrebbe spiegare perché l’uomo più in forma del Napoli in questo momento, entra solo negli ultimi dodici minuti. Sfiora il gol con un bel colpo di testa che accarezza la traversa),

ANGUISSA 6: gara appena sufficiente la sua, si vede che deve ritrovare tono atletico dopo l’infortunio.

POLITANO 6,5: l’unico che le ha provate davvero tutte per far male alla difesa dello Spezia. Gli è mancato solo il gol che tra l’altro ha sfiorato in almeno due circostanze.

(41′ st DEMME S. V. in cinque minuti cosa avrebbe mai potuto fare?)

ZIELINSKI 6: si accende ad intermittenza, non è in una delle sue giornate migliori, eppure qualche apertura e qualche spunto lo riesce sempre a tirare fuori dal cilindro. I compagni però proprio non lo assistono…

(25′ ST OUNAS 6: alterna grandi colpi a strafalcioni incredibili. In 20 minuti però non sempre si riesce ad essere decisivi, ma è ora che lui inizi a dimostrarci quanto vale),

LOZANO 5,5: d’accordo è tra quelli che lotta e si batte di più. Ma sotto porta ha sbagliato troppo, imperdibile per un paio di gol letteralmente divorati.

MERTENS 6,5: sul finale del primo tempo con due spunti dei suoi dimostra di poter fare la differenza. Spalletti pensa “bene” di sostituirlo. Roba da matti…

(1′ ST PETAGNA 5: al di là di qualche spinta rifilata ai propri marcatori, praticamente risulta impalpabile. Ingresso deleterio).

di Vincenzo Letizia