LA PARTITA – Napoli-Bologna 3-1, gli azzurri vincono con Insigne e Osimhen

Il Napoli batte il Bologna 3-1 al Maradona con le una doppietta di Insigne e un gol di Osimhen.

PRIMO TEMPO

Al 5′ prima occasione per il Napoli con Fabian Ruiz che si invola in area, salta Danilo e a tu per tu con il portiere ma tarda a tirare e cerca il passaggio per Mertens ma il pallone viene deviato in angolo. All’8′ passano in vantaggio gli azzurri con Insigne, che servito da Zielinski spedisce il pallone in rete con il destro. Al 20′ pericoloso il Bologna con una conclusione da fuori area di Skov Olsen, il pallone colpisce il palo. Al 43′ va a segno Palacio ma la sua posizione è in fuorigioco. Al 45′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 45′ errore sulla ribattuta di Ospin, Palacio intercetta il pallone e segna ma il gol viene annullato per ostruzione dell’attaccante. Al 66′ arriva il raddoppio del Napoli: rinvio di Ospina, Zielinski riceve il pallone e serve Osimhen che si inserisce in area e va a segno. Al 73′ accorcia le distanze il Bologna con Soriano che viene servito da Skov Olsen. Al 76′ terzo gol degli azzurri: doppietta di Lorenzo Insigne che approfitta di un errore di De Silvestri e insacca con una conclusione dalla distanza. Al 90′ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 94′ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam (22′ Hysaj); Fabian, Demme, Zielinski (79′ Mario Rui); Politano, Mertens (54′ Osimhen), Insigne (79′ Elmas). All.Gattuso. A disposizione: Meret, Contini, Bakayoko, Mario Rui, Elmas, Osimhen, Maksimovic, Hysaj, Manolas, D’Agostino, Cioffi, Lobotka.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Mbaye (76′ Vignato); Poli (58′ Dominguez), Svanberg (76′ Medel); Skov Olsen (76′ Orsolini), Soriano, Sansone (65′ Barrow); Palacio. All. Mihajlovic. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Orsolini, Dominguez, Medel, Baldurson, Antov, Vignato, Khailoti, Annan, Juwara, Barrow.

Ammoniti: Koulibaly (N), Mario Rui (N)

Reti: 8′, 77′ Insigne (N), 66′ Osimhen (N), 74′ Soriano (B)

Mariano Potena

.