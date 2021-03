NAPOLI-BOLOGNA, FORMAZIONE UFFICIALE: TORNANO GHOULAM ED OSPINA

Ecco di seguito le scelte di formazione di Gattuso, in vista del posticipo serale di campionato contro il Bologna. Torna Ospina in porta, Rrahmani in coppia con KK completano la difesa col ritorno dal 1′ di Ghoulam e il confermatissimo Di Lorenzo sulla destra. Fabian e Demme a formare il duo a centrocampo, in attacco scelte obbligate.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Bologna

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All.: Gattuso.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Mbaye; Svanberg, Poli; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio. All.: Mihajlovic.