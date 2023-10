IL PUNTO SULLA A – Ottava giornata, crolla nuovamente il Napoli al Maradona, la Viola aggancia la Juve

La domenica calcistica di serie A, valida per l’ottava giornata di campionato, ha emanato i seguenti verdetti:

Monza – Salernitana 3-0

Lazio – Atalanta 3-2

Frosinone – Verona 2-1

Cagliari – Roma 1-4

Napoli – Fiorentina 1-3

Dunque per il Napoli, un’altra brutta sconfitta interna, dopo quelle con Lazio e Real Madrid. La Fiorentina è passata al Maradona con pieno merito, imbrigliando sin dall’inizio i campioni d’Italia, assolutamente irriconoscibili, quest’anno. Grazie a questa vittoria la squadra di Italiano raggiunge i bianconeri a quota 17 punti, alle spalle delle due milanesi. Per gli azzurri, in piena crisi di identità, la situazione diventa preoccupante. Anche l’altra formazione campana vive un periodo di crisi che mette in pericolo la panchina di Sousa. Molto bene il Monza ed il Frosinone, ritorna alla vittoria la Lazio che ha battuto l’Atalanta sul finire del match per 3 a 2 . Risale in classifica la Roma che con Lukaku ha trovato una nuova dimensione. Adesso il campionato si ferma per gli impegni della nazionale, per ripartire nel fine settimana del 21 e 22 ottobre.