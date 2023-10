EDITORIALE DEL LUNEDI’ – Il Napoli non riesce più a ritrovarsi, ancora un k o interno, si complica la situazione in casa azzurra

Editoriale del Lunedì. Un’altra cocente delusione per i tifosi azzurri, ieri sera, al Maradona, dopo il terzo k o stagionale casalingo della stagione, tra serie A e Champions. Gli azzurri non riescono più a ritrovarsi, la strada, attualmente, è diventata piena di ostacoli che la squadra di Garcia non è capace di sormontare. Con le gare col Bologna, l’Udinese e il Lecce sembrava che i partenopei avessero superato il momento critico, invece il match con i viola, dimostratisi molto più in palla dei campioni d’Italia, ha evidenziato tante lacune ancora da colmare, al punto che la situazione in casa Napoli è, ora, preoccupante. Molti i fischi piovuti dagli spalti dell’impianto di Fuorigrotta all’indirizzo dell’allenatore Garcia, messo di nuovo alla gogna. Questa brutta sconfitta è imputabile non solo ai giocatori ma anche al mister che appare disorientato e confuso; strane, in verità, i cambi nella ripresa, le quattro punte, molto spesso, non fanno che acuire gli errori della squadra che perde ogni equilibrio. Nella conferenza stampa post gara, Garcia si è preso le sue responsabilità ma ciò non toglie che finora il Napoli sotto la sua egida è diventato irriconoscibile. In ombra i migliori, Di Lorenzo, Anguissa, Meret, Zielinski, OIivera. Si è salvato, in difesa, il solo Natan, non più oggetto misterioso. Sarebbe giusto che il presidente intervenisse e trovasse i rimedi per non perdere gli obiettivi prefissati. Non entrare tra le prime quattro sarebbe un fallimento imperdonabile. Altro caso da risolvere è quello di Mario Rui, il portoghese, messo da parte dall’allenatore transalpino, inspiegabilmente, per dare spazio ad un Olivera molto evanescente. Per certi versi, ieri, abbiamo rivisto il calcio di Luciano Spalletti, però lo ha giocato la Fiorentina che ha dato una lezione di tattica al mister transalpino, il quale, troppo facilmente ha affermato che i suoi non sono stati all’altezza. Il feeling che i giocatori avevano con l’allenatore toscano, oggi al timone della nazionale italiana, con Garcia non è mai partito e a mio modesto avviso credo che ciò non accadrà mai. La piazza napoletana che aveva ritrovato l’entusiasmo dell’epoca maradoniana, è molto avvilita e scoraggiata, non tanto per i risultati ma per la piega che sta prendendo questa stagione. Ci saranno incontri e sviluppi nei prossimi giorni per evitare lo sfascio totale? Mah lo scopriremo solo vivendo, naturalmente.