Napoli: ansia per Lobotka, uscito per infortunio nel corso di Slovacchia Cipro

Il Napoli è in ansia per le sorti del regista azzurro Lobotka, uscito per infortunio durante la partita Slovacchia – Cipro. Il calciatore ha riportato al 52esimo minuto di gioco della gara di qualificazione ai prossimi Mondiali., un problema muscolare alla coscia non tanto lieve. Oggi Lobotka sarà visitato dallo staff medico per capire l’entità di questo infortunio. Sarebbe una brutta tegola per Spalletti non poter contare sul centrocampista in un match così delicato come quello di sabato prossimo al Maradona contro l’undici di Allegri. L’allenatore azzurro infatti, aveva trovato nello slovacco un ottimo giocatore da impiegare nelle vesti di regista del centrocampo. Con l’assenza dell’italo -tedesco Demme, il Napoli non ha più un calciatore con tali caratteristiche, per cui un suo forfait costringerebbe il tecnico a far esordire il neo acquisto Anguissa che finora ha mai svolto un solo allenamento con i compagni. Intanto la notizia del giorno è l’accoglimento del ricorso presentato dai legali della società partenopea per la riduzione della squalifica del nigeriano Victor Osimhen, che, quindi, sarà presente contro la Juve.