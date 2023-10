Furia De Laurentiis: Garcia sotto osservazione, c’è un ‘sospetto’ nell’ambiente

Il Napoli campione d’Italia è ufficialmente sparito. È stato questo il primo pensiero dei tifosi azzurri presenti al Maradona al novantesimo minuto della sfida persa in casa con la Fiorentina. A pesare il punteggio, ma soprattutto la prestazione di Di Lorenzo e compagni che, come ammesso dallo stesso Rudi Garcia, hanno applicato ben poco di quanto preparato alla vigilia. E c’è un sospetto nell’ambiente partenopeo: dopo lo scudetto lo spogliatoio sembra aver perso le motivazioni. Sospetto che pure il tecnico francese si porterà dietro per tutta la sosta. Dove è finita la fame?.

De Laurentiis, descritto dai colleghi de Il Mattino come furioso e sconcertato negli spogliatoi dello stadio, ha messo sotto osservazione Rudi Garcia: nel breve non arriverà nessuna decisione clamorosa, ma l’ex Roma è adesso nel mirino. Il presidente si aspettava un ruolino decisamente diverso in questo primo scorcio di stagione: troppi pochi i 14 punti in classifica, con una bella differenza rispetto alla passata stagione. Sì perchè sotto la gestione Spalletti, dopo 8 giornate, erano ben 20. A ballare quindi sono sei punti. Senza dimenticare l’attuale quinto posto, che vorrebbe dire Europa League.

Questo Napoli ha potenzialità, inutile girarci attorno: la svolta è possibile, ma serve compattezza per rialzare la testa. Dentro e fuori dal campo. Qualcosa che fino ad ora è mancata. E il timore dei vertici azzurri è che i senatori non seguano un granché Rudi Garcia. Che non fa nulla, sulla carta, per portarli dalla loro parte. Emblematiche in tal senso le uscite di Zielinski, Osimhen e Lobotka nella ripresa con la Fiorentina in vantaggio per 2-1. Scelte già viste in passato e poco gradite. Per dirla alla Garcia “serve rimettere le lancette all’orario giusto” al più presto. Altrimenti un cambio di guida tecnica potrebbe davvero diventare realtà.

Mediaset.it