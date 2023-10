Clamoroso: il Napoli valuta l’esonero di Rudi Garcia: la situazione

Aurelio De Laurentiis sta riflettendo sul futuro di Rudi Garcia: le ultim Possibile stravolgimento in casa Napoli: Rudi Garcia potrebbe essere esonerato. Dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina, la seconda in campionato in otto giornate, ha portato Aurelio De Laurentiis a riflettere se continuare con l’allenatore francese, come riportato da Massimo Ugolini di Sky Sport . Garcia a rischio esonero: incontro con De Laurentiis L’inizio di stagione del Napoli campione d’Italia, il primo del post-Spalletti, non ha rispettato le aspettative. Quattordici punti in otto giornate, figli di quattro vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte, oltre a un feeling mai scoppiato totalmente con la squadra, come dimostrato dal “ caso-Osimhen “. L’avventura di Rudi Garcia a Napoli potrebbe interrompersi così dopo solo quattro mesi. Era il 15 giugno quando, con un tweet, Aurelio De Laurentiis annunciò l’arrivo del nuovo allenatore, che ha firmato un contratto biennale, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Nella giornata di lunedì 9 ottobre c’è stato un incontro tra le parti: presenti, oltre all’allenatore azzurro anche gli stati generali del Napoli. Sono ore importanti di riflessione in casa azzurra: Aurelio De Laurentiis dovrà prendere una decisione. Proprio lui aveva voluto fortemente l’ex Roma dopo l’addio di Luciano Spalletti.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN.ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu