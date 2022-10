Derby del Sole – Accesso al settore ospiti vietato ai tifosi azzurri della Campania

Cresce l’ansia della tifoseria partenopea per la super sfida Roma – Napoli, soprannominata Derby del Sole, valida come posticipo serale della domenica relativamente all’undicesimo turno di massima serie. La formazione di Spalletti spera di bissare il successo contro la Lazio, di qualche mese fa per espugnare, ancora una volta, lo stadio, Olimpico e per mantenere il primo posto in classifica. Questa gara risulta, oramai da sempre, essere sotto osservazione ai fini dell’ordine pubblico in quanto tra le due tifoserie non corre buon sangue, astio che si è acuito con la morte del tifoso napoletano Ciro Esposito. Pertanto, pure in questa occasione, i tifosi azzurri residenti nella regione Campania non potranno accedere al settore ospiti dell’impianto sportivo romano. La vendita dei tagliandi per i sostenitori partenopei non campani, che già sono in via di esaurimento, avviene tramite il sito web di vivaticket.com, con l’obbligo di inserimento della Fidelity Card. La SSC Napoli invita i propri tifosi a leggere con attenzione tutte le informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso ed il regolamento d’uso dello stadio. Infine il costo del biglietto, settore ospiti è di 50 euro.