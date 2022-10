ROMA vs NAPOLI – Spalletti auspica un recupero lampo di Frank Anguissa

Il big match Roma vs Napoli, posticipo serale di domenica 23 ottobre, allo stadio Olimpico, valido per l‘undicesima tornata di questo campionato, è ormai alle porte. Nella partita con il Bologna, l’assenza del centrocampista camerunense Frank Zambo Anguissa si è notata e come ed il centrocampo ne ha risentito parecchio. Mister Spalletti, in vista dell’ennesimo esame di maturità dei suoi ragazzi, vorrebbe poter contare nuovamente sul forte giocatore prelevato dalla Premier League. Le notizie che giungono dall’infermeria azzurra non appaiono tanto negative, per cui si spera in un recupero lampo che consentirebbe di poter inserire nella formazione anti Roma anche Anguissa che, assieme a Lobotka e Zielinsky forma un trio, in mediana, formidabile. Stamane al Konami Center di Castel Volturno ci sarà il primo allenamento del camerunense, fermo dalla gara di Champions League contro l’Ajax, a causa di un’elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra. Malgrado i tempi di recupero siano stati, in un primo momento, ipotizzati in una quindicina di giorni, il tecnico toscano nutre forti speranze di rivederlo in campo, sin da domenica prossima. Tuttavia il recupero di Anguissa è vincolato ai risultati delle terapie e alla tabella personalizzata a cui è stato sottoposto il calciatore; lo staff medico, oggi, si pronuncerà sulla situazione per poi continuare a monitorare le condizioni fino al giorno della partita. E’ d’obbligo, però, essere sicuri che lui sia in grado di scendere in campo per non rischiare di peggiorare le cose. Dunque staremo alla finestra in questi giorni al fine di conoscere quale sarà la percentuale sul suo impiego contro i giallorossi.