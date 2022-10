Gli interventi di Angelo Paradiso, Stefano Barigelli e Alberto Dalla Palma a Radio Crc

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuto l’ex calciatore Angelo Paradiso.

“Tifo per il Napoli, anche se sono cresciuto con la Lazio. Sta giocando divinamente, è una grande squadra fatta di grandi talenti. Punto molto sul Napoli.

Kvaratskhelia è un giocatore fantastico, dribbla chiunque e sembra uno vecchio stampo stile Garrincha. È diverso da tutti, ha un gioco veramente fantastico.

Spalletti ha puntato su un discorso di gruppo e di gioco, è famoso per questo. La Roma, invece, ha puntato sui nomi che non sempre possono andare bene. Il campionato italiano sta cambiando, si vedono squadre che giocano un calcio internazionale, e quindi alcuni giocatori faranno fatica.

Avrei tante cose da dire, ma rispetto l’indagine e sono tranquillo.”

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Stefano Barigelli, direttore de “La Gazzetta dello Sport”.

“Il Napoli ha fatto bene il mercato da sempre. È chiaro che quest’anno con l’operazione ringiovanimento c’erano dei dubbi, ma gli acquisti sono stati tutti giusti. Difficile fare un mercato migliore, va detto che è stato bravo Spalletti ad inserirli subito e a dare una fisionomia precisa.

Il Napoli va a Roma per vincere, mentre la Roma si adatta molto all’avversario che ha di fronte. Credo che Mourinho cercherà di non perdere e metterà una squadra in grado di contenere il Napoli.

Spalletti e Mourinho sono due allenatori diversi, è una gara interessante da vedere. Vedere queste due squadre occupare le posizioni alte è una ricchezza, visto che il campionato vive questo confronto tra Nord e Centro Sud.

È un campionato strano, ci saranno partite decisive per lo scudetto a Maggio. Assisteremo a due campionati, nel secondo ci sarà una Juve diversa. Abbiamo visto tanti campionati dove i bianconeri hanno fatto grandi recuperi. Le mie quattro per lo scudetto sono: Napoli; Milan; Inter e Juventus.

La Lazio, secondo me, ha un grande problema con l’infortunio di Ciro Immobile. La Lazio non ha la varietà in avanti come il Napoli.

Sarri dovrà inventarsi qualcosa, Immobile è un giocatore che dentro la squadra ha anche carisma e quando manca è una perdita enorme.“

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuto il giornalista Alberto Dalla Palma.

“Spalletti non ha mai vinto contro Mourinho, tre sconfitte e tre pareggi. Credo che alla vigilia di questo settimo scontro, anche se si gioca a Roma in uno stadio esaurito, Spalletti arriva con una squadra più forte rispetto alle altre volte.

Quello che ha fatto vedere il Napoli è qualcosa di unico, sorprendente e bello.

Mourinho non ha ancora fatto esplodere Zaniolo, che può spaccare le partite. Il Napoli, invece, ha un reparto offensivo degno di nota e i numeri ci mostrano che un tecnico così bravo ha vinto meno di quello che poteva. All’Inter è arrivato nel momento sbagliato, alla Roma ci è andato vicino e ha inventato Totti in una posizione inedita.

Quello che ha fatto il Napoli sul mercato, nonostante i tanti dubbi per le cessioni, è stato un capolavoro. Giuntoli ha costruito la squadra perfetta per Luciano Spalletti, non capita spesso che si faccia tutto quello che serve all’allenatore. Il Napoli ha tre potenziali centravanti con Raspadori, Osimhen e Simeone.

La Roma ha una situazione economica difficile, non poteva investire, ma Mourinho ha puntato al concreto prendendo giocatori subito pronti senza un progetto negli anni.

L’Inter può rientrare nella corsa scudetto, anche perché ricordo che ci sono due campionati. La Juventus fa fatica.”