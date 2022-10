IL FISCHIETTO – Napoli vs Ajax sarà diretta dal tedesco Zwayer

L‘Uefa ha scelto il fischietto tedesco Felix Zwayer per il match di Champions League Napoli-Ajax, match valido per la quarta giornata del raggruppamento A in programma, domani alle 18,45 allo Stadio Maradona di Fuorigrotta. Ad affiancarlo gli assistenti Stefan Lupp e Marco Achmuller; Sven Jablonski quarto ufficiale, Harm Osmers e Marco Fritz al Var. Zwayer ha appena arbitrato la sfida tra Juve e Benfica di Champions. L’arbitro in questione ha già diretto, in passato, gli azzurri in Champions League, qui di seguito i due match:

Shaktar Donetsk-Napoli 2-1 del 13 settembre 2017

PSG-Napoli 2-2 del 24 ottobre del 2018