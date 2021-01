IL FISCHIETTO: Napoli vs Spezia sarà diretta da Mariani di Aprilia

Per il match Napoli vs Spezia in programma dopodomani, allo Stadio Diego Armando Maradona, alle ore 18, valido per la sedicesima giornata di serie A, l’Aia ha designato il signor Mariani della sezione di Aprilia, Roma, il quale verrà assistito dai giudici di linea Bresmes e Margani, dal IV Uomo: Ghersini e dagli incaricati VAR: Banti e Del Giovane. Per la cronaca il fischietto laziale vanta 11 precedenti con i partenopei, nei quali la squadra azzurra ha conquistato 9 successi, un pareggio ed una sconfitta. L’ultima partita del Napoli, arbitrata da Mariani, risale all’11 novembre scorso, giorno in cui il Sassuolo si impose a Fuorigrotta per 2 a 0.