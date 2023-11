Olivera pronto al rientro a Napoli, l’esterno mancino, appena arriverà sarà a disposizione di Mazzarri

E’ previsto per oggi il rientro alla base di Olivera; l’esterno mancino, non potendo giocare la seconda gara con l‘Uruguay, perché squalificato, è stato liberato dal commissario tecnico della nazionale sudamericana. Dunque, appena arriverà a Napoli, raggiungerà il centro Sportivo di Castel Volturno per mettersi a disposizione di Mazzarri, in vista della ripresa del campionato, a Bergamo, sabato prossimo, contro l’Atalanta. Infortunatosi Mario Rui che resterà fuori almeno un mese, il neo allenatore dei partenopei potrà contare solamente su di lui per la fascia sinistra bassa del campo. Il terzino del Napoli ha disputato un’ottima gara con la nazionale, annientando, udite, udite, Leo Messi, fresco Pallone d’oro. La marcatura ruvida ed asfissiante del calciatore azzurro ha totalmente stordito il campione argentino. Mazzarri sarà doppiamente contento, prima perché potrà, subito, vederlo all’opera e poi perché viene dalla grande prestazione con la sua Uruguay che costituisce un eccellente viatico per l’anticipo della tredicesima giornata di serie A.