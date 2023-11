EURO 2024 – Stasera l’Italia, in Germania, sfiderà l’Ucraina in una sorta di spareggio per la qualificazione diretta

Sul percorso italiano che porta ad Euro 2024, che si disputerà dal 14 giugno prossimo, in Germania, c’è l’ostacolo Ucraina, nazionale che gode degli stessi punti, 13, degli azzurri di Spalletti, tuttavia, i nostri beniamini hanno il vantaggio di aver vinto lo scontro della gara di andata, in cui si imposero per 2 a 1. Pertanto, basterà anche un pareggio per ottenere il passaggio alla fase finale della manifestazione continentale per nazioni, di cui l’Italia, non dimentichiamolo, è campione uscente. Quella di questa sera rappresenta l’ottava partita della nostra nazionale, nel raggruppamento C, vinto dall‘Inghilterra agevolmente, come era nelle previsioni. Seconde, le due contendenti di cui stiamo parlando, ma solo una passerà il turno senza disputare i pericolosi spareggi. Come detto in precedenza, la squadra di Luciano Spalletti avrà due risultati su tre, quindi sarebbe assurdo non riuscire a centrare l’obiettivo. Azzardiamo, qui di seguito, i possibili schieramenti di Ucraina e Italia :

UCRAINA (4-2-3-1) – Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Krivstov, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Sudakov, Tsygankov; Dovbyk. Ct: Rebrov.