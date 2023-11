Brutta sconfitta per il Benevento che cade (3-0) sonoramente a Monopoli

Al “Veneziani” si affrontano Monopoli- Benevento per la 14^ giornata del campionato di serie C, girone C. Arbitra il signor Emmanuele della sezione di Pisa. I padroni di casa non hanno Angileri ma recuperano in extremis De Risio. Mister Tomei vuole continuare il trend positivo delle ultime cinque giornate e per farlo schiera in campo Perina in porta. Viteritti, Fazio, Ferrini, Cristallo in difesa. Vassallo e Iaccarino a centrocampo. In attacco Borello, Starita, D’Agostino a ridosso di Spalluto. A disposizione: Alloj, Botis, Dibenedetto, Cargnelutti, Fornasier, De Santis, Piarulli, Hamlili, Mazzotta, De Paoli, Santaniello, Simone, Riccardi, Peschetola.

Nella Strega sono assenti Meccariello, Simonetti, Perlingieri,Agnello, Masella, Pinato e Carfora. Tre sono i diffidati: Berra, Pastina ed El Kaouakibi. Stavolta nell’ undici iniziale c’è Bolsius che parte dall’ inizio. Questa la formazione: Paleari in porta, El Kaouakibi, Capellini e Pastina a formare la linea difensiva. A centrocampo Improta, Talia, Agazzi e Masciangelo. Attacco con Karic e Bolsius alle spalle di Marotta. A disposizione: Manfredini, Nunziante, Benedetti, Berra, Terranova, Viscardi, Alfieri, Kubica, Rossi, Tello, Ciano, Sorrentino, Ciciretti, Ferrante.

La gara

Monopoli che trova subito il vantaggio al 5′ con Iaccarino che viene liberato da un colpo di tacco ad opera di Borello e non ha problemi a superare Palleari con un tiro di piatto destro. Prova a reagire il Benevento con una conclusione di Marotta che viene murata al 9′. Gabbiani ancora pericolosi al 22′: conclusione da fuori area di Vassallo che chiama Paleari alla deviazione in angolo. Vicino al pareggio il Benevento 29′: sugli sviluppi di un angolo di Masciangelo il colpo di testa di Improta trova la traversa. Sul pallone calcia a botta sicura Capellini ma Cristallo salva tutto sulla linea di porta. Cartellino giallo per Capellini al 30′. Cerca di trovare gli spazi giusti il Benevento ma il Monopoli chiude bene. La prima frazione si chiude con un minuto di recupero.

Letale l’ inizio ripresa per il Benevento che subisce il raddoppio: Borello lancia Viteritti che mette al centro per Starita che in scivolata trova il 2-0. Al 52′ il Benevento manda in campo Ciciretti al posto di Talia. Pericoloso in ripartenza il Monopoli: al 54′ Borello impegna Paleari. Calano il tris i padroni di casa con Starita che trova l’ angolo giusto approfittando di una sponda di Spalluto al 56′. È dura per la Strega che manda in campo Ferrante e Ciano al posto di Marotta e Bolsius al 60′. Ammonito Pastina che commette fallo su Borello al 62′. Il difensore era diffidato e salterà la prossima gara. Ci prova Ferrante al 65′ con conclusione dal limite dell’area ma il portiere salva. Si getta in avanti a testa bassa il Benevento. È ancora Ferrante a staccare di testa su angolo di Ciano al 67′, ma il pallone termina fuori.

Entrano Terranova e Benedetti al posto di Pastina e Masciangelo al 71′. Perina anticipa El Kaouakibi al 73′ e per proteste viene ammonito Ciano. Rimedia il giallo anche Iaccarino del Monopoli al 75′. Doppio cambio nel Monopoli che fa entrare Hamlili e Peschetola al posto di Starita e Vassallo al 76′. Nel Monopoli altro cartellino per Viteritti al 78′. Nei padroni di casa entra De Santis al posto di D’Agostino all’ 84′. Ultimo cambio per i gabbiani che sostituiscono Iaccarino con Piarulli. Concessi quattro minuti di recupero e il Monopoli sfiora il poker con Spalluto in contropiede. Si ferma la striscia positiva del Benevento che cade pesantemente a Monopoli.