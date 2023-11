Castel Volturno – Mazzarri lavora tantissimo per ricaricare il bomber nigeriano, in via di recupero dall’infortunio

Valter Mazzarri e Victor Osimhen, assieme in panchina durante la partitella con la Juve Stabia di qualche giorno fa, sembrano essere in perfetta sintonia. Il neo allenatore del Napoli ha avuto modo di conoscere il calciatore ed apprezzare le sue grandi doti di bomber, il che ha inorgoglito l’attaccante nigeriano, in via di recupero dall’infortunio. Il tecnico toscano ha instaurato, quindi, un ottimo rapporto con il centravanti, vincitore dell’ultima classifica cannonieri della massima serie. Tutte le sue chances di riportare il Napoli, al vertice per combattere con le pretendenti al titolo, sono riposte sul bomber con la mascherina. Oltre a comprendere se ci sono possibilità di impiegare Osimhen, se non dal primo minuto, a partita in corso, alla ripresa del campionato, con l’Atalanta, il buon Valter intende trasmettergli quella giusta carica, incentivandolo al massimo e discutendo della tattica migliore, in fase offensiva, in maniera tale da farlo diventare sempre decisivo.