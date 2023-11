Allarme rientrato per Zielinski, solo uno stato influenzale, sfociato in una tonsillite, per il centrocampista polacco

La SSSCN ed i tifosi napoletani si erano preoccupati dalla notizia giunta, ieri, dalla Polonia secondo la quale il centrocampista azzurro Piotr Zielinski avrebbe accusato un malore che, in primo momento, era stato diagnosticato come angina pectoris. Il giocatore è subito rientrato a Napoli dal ritiro della nazionale, stante la sua precaria condizione di salute. Dopo gli accertamenti di rito, l’allarme è rientrato, visto che lo staff medico del club ha dichiarato che si trattava solo di uno stato influenzale che gli ha procurato una fastidiosa tonsillite. Molto probabilmente, il calciatore salterà la prossima gara di campionato con l‘Atalanta ma sarà a disposizione di Mazzarri dalla settimana entrante, per cui è facile credere che possa tornare in squadra per il big match di Champions, contro il Real Madrid, al Bernabeu, in programma il 28 novembre. Per l’allenatore del Napoli una buona notizia, infatti, Zielinski, nel suo scacchiere tattico, sull’impronta di Spalletti rappresenta uno dei punti di forza della formazione partenopea.