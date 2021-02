IL FISCHIETTO. Napoli vs Atalanta di Coppa affidata a Fabbri di Ravenna

Per il match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia tra Napoli e Atalanta, in programma mercoledì alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona, è stato designato l”arbitro Fabbri della sezione di Ravenna. I suoi collaboratori saranno Ranghetti e Imperiale come giudici di linea, Mariani nelle vesti di quarto ufficiale ed infine Banti e Giallatini in qualità di incaricati al Var. Per la cronaca il fischietto romagnolo ha diretto gli azzurri recentemente nell’infausta gara del Bentegodi contro il Verona, un precedente sicuramente poco lusinghiero per la squadra di Gattuso.