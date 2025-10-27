IN EVIDENZA

Napoli, tegola De Bruyne: sospetta lesione grave al bicipite femorale. Rischia di aver chiuso il 2025

Vincenzo Letizia 27 Ottobre 2025 0 56 sec read

Conte perderà anche Anguissa per la Coppa d’Africa

Brutte notizie per il Napoli e per Antonio Conte: Kevin De Bruyne rischia un lungo stop. Il fantasista belga, uscito in lacrime e sorretto dallo staff medico durante l’ultima gara, potrebbe aver subito una lesione di alto grado al bicipite femorale destro. Una diagnosi pesante, che riporta il belga all’incubo degli infortuni muscolari già vissuto dopo la vittoria della Champions League con il Manchester City. Se fosse coinvolta la stessa cicatrice operata nel 2023, per De Bruyne il rischio di un  nuovo intervento chirurgico sarebbe altissimo.

Il centrocampista aveva già saltato 30 partite dopo l’operazione del 2023 e, nella passata stagione, era rimasto ai box per altri 44 giorni. Le immagini della sua uscita in barella e poi con le stampelle lasciano presagire un altro stop di almeno due o tre mesi, se non di più.

Come se non bastasse, da dicembre Conte dovrà rinunciare anche a Frank Zambo Anguissa, impegnato con il Camerun in Coppa d’Africa. Il Napoli rischia così di affrontare la parte più delicata della stagione senza due dei suoi uomini chiave in mezzo al campo.

Vincenzo Letizia

