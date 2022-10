IL PUNTO SULLA A – Il Napoli balza, da solo, al comando della classifica

Con il posticipo di stasera tra Fiorentina e Lazio si chiuderà la nona giornata di serie A; una giornata in cui il Napoli ha continuato a volare, giungendo, con travolgente 4 a 1 alla Cremonese, all’ottavo successo di fila tra campionato e Champions. Un ruolino di marcia davvero formidabile che oggi, grazie al pari dell’Atalanta a Udine, consente agli azzurri di sedere, da soli, sul tetto della classifica con 23 punti con due lunghezze di vantaggio sui bergamaschi. Nelle altre partite della domenica spicca la terza vittoria consecutiva del Monza che ha battuto lo Spezia per 2 a 0. Vittorie anche per Salernitana e Roma, al fotofinish, per 2 a 1, rispettivamente a spese dei Verona e del Lecce. Infine pareggiano 1 a 1 Torino ed Empoli. Intanto domani riparte la tre giorni europea con le sette italiane impregnate in Champions, Europa e Conference League. Ad aprire le danze saranno il Milan e la Juventus con le gare di ritorno col Chelsea e con il Maccabi