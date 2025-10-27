NewsMix24

Juventus, per Igor Tudor rischio esonero: la decisione arriva solo in un caso

Vincenzo Letizia 27 Ottobre 2025 0 33 sec read

La stagione della Juventus vive un momento delicato: dopo tre sconfitte consecutive, il futuro di Igor Tudor è appeso a un filo.  Il tecnico respinge l’idea di essere il solo responsabile della crisi bianconera, ma l’ambiente si mostra sempre meno convinto dalla sua guida.  Il club inizialmente aveva previsto quattro partite per il suo giudizio – contro Udinese, Cremonese, Sporting Lisbona e il derby con Torino – ma la recente flessione ha accelerato i tempi.  In particolare, la gara contro l’Udinese diventa “l’ultimo esame”: solo con un risultato negativo la società valuterà l’esonero.  Nel frattempo circolano già i nomi per il suo possibile sostituto, da Luciano Spalletti a Roberto Mancini.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Orlando duro sul mercato del Napoli: “Oltre De Bruyne e Hojlund, quali veri top player sono arrivati?”

Massimo Orlando, ex centrocampista offensivo e oggi opinionista, ha commentato ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, il livello attuale della Serie A […]

20 Ottobre 2025 0 1 min read

ULTIM’ORA – Sparatoria a Ischia, tre vittime ed un ferito grave, omicidi passionali?

E’ di poco fa una notizia edificante che giunge dall’isola verde. Da quanto si è appreso, nel comune di Forio d’Ischia, c’è stata una sparatoria […]

16 Agosto 2025 0 41 sec read

Napoli, rinnovo sempre più vicino con Anguissa

Continuano le manovre in casa Napoli per il rinnovo del contratto di Frank Anguissa. Decisivo col Cagliari, l’ex Fulham è attualmente in scadenza nel 2027. […]

5 Settembre 2025 0 14 sec read

LUTTO – Si è spento l’ex bomber francese Bernard Lacombe

Lutto per il calcio francese: è morto a 72 anni l’ex attaccante Bernard Lacombe. Ad annunciarlo sono state Lione e Bordeaux, le delle due squadre con cui il giocatore aveva […]

18 Giugno 2025 0 30 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui