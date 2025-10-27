NEWS

Napoli, David Neres a rischio per Lecce: più no che si la sua convocazione per la sfida del “Via Del Mare”

Vincenzo Letizia 27 Ottobre 2025 0 33 sec read

Ancora brutte notizie per Napoli: David Neres, non al meglio dopo il cambio nella partita contro Inter, potrebbe saltare anche la trasferta contro Lecce. Le condizioni dell’attaccante brasiliano sono oggetto di attenzione e fatto suonare un campanello d’allarme nello staff azzurro.

Se Neres non dovesse recuperare in tempo, l’allenatore Antonio Conte dovrà rivedere l’attacco, considerando alternative al brasiliano. Il match contro il Lecce si avvicina ed è già in programma una rifinitura decisiva per confermare o meno la sua presenza. Con la rosa in emergenza, ogni assenza pesa e quella di Neres – o il suo utilizzo non al cento per cento – potrebbe influire sulla strategia offensiva del Napoli.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

L’Inter supera il Benevento 2-1, ma quanta sofferenza per gli uomini di Spalletti

La settima giornata del campionato di serie A mette di fronte Benevento e Inter. Gli uomini di mister Spalletti sono reduci dalla sofferta vittoria contro […]

1 Ottobre 2017 0 2 min read

Gli interventi di Ciccio Baiano e Ruud Krol a Radio Marte

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Ciccio Baiano, ex calciatore. “Pasquale Casillo? Ricordo bello, ho conosciuto una persona eccezionale, […]

8 Settembre 2020 0 2 min read

Caiazza: “Napoli, voto sette pieno”

SALVATORE CAIAZZA, giornalista responsabile dei servizi sportivi del Roma, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE”, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi sul […]

19 Maggio 2014 0 1 min read

Zapata, la Sampdoria offre 14 milioni. C’è fiducia per la chiusura dell’affare

Segnali di riavvicinamento tra la Sampdoria e Zapata. La società blucerchiata dopo aver definitivamente abbandonato l’attaccante Inglese del Chievo Verona, ritenuto incedibile dalla società clivense, […]

23 Agosto 2017 0 18 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui